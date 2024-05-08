У дочери Волочковой появился братик: "Я второй раз стала мамой"

Популярная телеведущая Елена Николаева сообщила о прибавлении в семье. Прямо перед Днем Победы на свет появился ее сын. Для нее и супруга Игоря Вдовина это второй общий ребенок. Звезда призналась, что они еще не придумали малышу имя.

"Сегодня ровно в 10 утра я второй раз стала мамой. Такой малюсенький и совсем другой мальчишка. Пока – даже не представляем, как назовём. Будем смотреть и знакомиться", – написала в своем блоге ведущая.





Николаева долгое время скрывала беременность и о своем положении рассказала только два месяца назад. Она поделилась трогательными фото с изменившейся фигурой. Елена сообщила, что на протяжении всего времени она чувствовала себя хорошо и старалась не менять ритм жизни: также работала и активничала.

Тогда же знаменитость сообщила, что беременна мальчиком. Она отметила, что никто из окружения и не сомневался, что появится еще один сын. Также Николаева пошутила, что ее замечательный муж достоин "тиражирования".

Впрочем, для Игоря Вдовина это уже шестой по счету ребенок. Многодетный отец становился родителем в предыдущих браках, в том числе во время отношений с Анастасией Волочковой. Тогда на свет появилась дочь Ариадна, которая в прошлом году отметила совершеннолетие.

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