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Среда 8 мая

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Вынужденная экономить Бузова пожаловалась на жизнь: "У меня старый телефон"

Вынужденная экономить Бузова пожаловалась на жизнь:

Певица разоткровенничалась в интервью.

Ольга Бузова – одна из самых популярных артисток отечественной эстрады. Казалось бы, многомиллионные гонорары за концерты, доходы от участия в многочисленных проектах должны покрывать все капризы звезды. Однако сама ведущая шоу "Сокровища императора" признается, что буквально вынуждена экономить. 

В одном из интервью Ольга призналась, что не может позволить себе разбрасываться деньгами. Каждую копеечку ведущая "Дома-2" бережет, чтобы потом вложить в новую песню. Из-за этого артистка даже не может обновить гаджет. 

"У меня старый телефон, пока он не глючит, я буду с ним ходить. Потому что 200 тысяч рублей я лучше потрачу на новые треки", – заявила звезда. 

Бузова напомнила, что сейчас у российского шоу-бизнеса непростые времена. Ведь еще недавно от желающих заключить с ней контракт не было отбоя, а теперь заработки уже не те, пожаловалась артистка. 

"Те контракты и заработки, которые были в 2015 – 2018 годах, не сравнятся с теми, что есть сейчас", – объяснила знаменитость. 

Исполнительница отметила, что бережно относится к каждому заработанному рублю. Кроме того, никто не знает, что будет в будущем, рассуждает Оля. Она заявила, что для нее важно, чтобы ее избранник хорошо зарабатывал, однако вполне реальна ситуация, когда любовь к мужчине затмит глаза певице и будет не до его доходов. 

Ранее стало известно, что татуировка бывшего бойфренда Давы довела телеведущую до слез. 

8 мая 2024, 14:44
Ольга Бузова. Фото: соцсети/@buzova86
Елизавета Федорова
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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