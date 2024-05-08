Звезду "Аншлага" Аскарова срочно доставили в больницу: что произошло

Российский пародист и телеведущий Юрий Аскаров был экстренно доставлен в больницу в Москве из-за резкого ухудшения здоровья. 47-летний артист испытывал серьезные проблемы с дыханием и общее недомогание, что заставило его обратиться за медицинской помощью, сообщили СМИ.
Юрий столкнулся с симптомами, характерными для острой респираторной вирусной инфекции, включая боль в груди, боль в горле и затрудненное дыхание. По прибытии в клинику, медицинские специалисты выразили опасения относительно возможного развития пневмонии, однако пока что окончательный диагноз не подтвержден.
Юрий Аскаров находится под наблюдением врачей в инфекционном отделении, где ему проводят все необходимые обследования для точного определения его состояния. Несмотря на текущую ситуацию, пародист выразил намерение как можно скорее вернуться к работе, поскольку его ждет насыщенная череда мероприятий на следующей неделе.
Напомним, Юрий Аскаров прославился благодаря юмористическим телевизионным передачам. В частности, он стал звездой "Аншлага", появлялся в "Юморине". Также часто принимал участие в съемках "Субботнего вечера".