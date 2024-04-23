Возлюбленная Харламова станет партнершей Кологривого в фильме "Любовь зла"

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Булгур: универсальный гарнир на любой вкусБулгур: универсальный гарнир на любой вкус Погода на июнь 2024 в Москве и Московской областиПогода на июнь 2024 в Москве и Московской области Психолог дала дельные советы по избавлению от страхаПсихолог дала дельные советы по избавлению от страха Брак трещит по швам? Жена Прилучного проговорилась о "незнакомце", который одаривает ее цветамиБрак трещит по швам? Жена Прилучного проговорилась о "незнакомце", который одаривает ее цветами

Лента новостей

Вторник 23 апреля

11:19Возлюбленная Харламова станет партнершей Кологривого в фильме "Любовь зла" 10:43Милош Бикович рассказал, как относится к зарубежным адаптациям «Холопа» 09:59"Голой не выходит": что известно о возвращении оскандалившейся Лолиты на ТВ 09:26Муцениеце призналась Прилучному в чувствах трогательным стихотворением: "Ты помнишь?" 08:36Безнадежность: вернувшаяся к мужу Кудрявцева ужаснула поклонников состоянием 04:17Боня поделилась пикантными кадрами в полупрозрачном топе: одна деталь возмутила всех 01:10"Розовое" полнолуние: эксперт рассказал, кому следует приготовиться к испытаниям 22:31Авербух отказался давать напутствия Валиевой, получившей работу на ТВ: Это все ерунда 22:12Будь в тренде на пляже: модные купальники и аксессуары 2024 21:5563-летняя Кормухина вынуждена работать на стройке: "Нырок в сторону" от шоу-бизнеса 21:17Варнава обзавелась квартирой за границей: стала соседкой иноагента 19:43"Это ее цель": Галкин объяснил скандальные заявления Пугачевой 18:49Бледанс скрывает следы болезни на фоне слухов о слепоте 17:35Тарасова предрекла Костомарову тяжелую судьбу: Жизнь будет не сахар 17:05Кормухина отказалась признавать Шнурова музыкантом и обвинила его в цинизме 16:16Иван Ургант прощупывает почву для своего возвращения на ТВ - продюсер Рудченко 14:50Павлиашвили высказался об идее изучать песни SHAMAN в школе: "Пусть звучат мои композиции" 13:53Беременная Хилькевич бросилась защищать сломавшего ей нос мужа: "Артур меня больше не бьет" 13:18Ожидающие ребенка Рудковская и Плющенко столкнулись с критикой в семье: "Не надо никого" 11:22В "КВН" утвердили ведущего, который окончательно заменит 82-летнего Маслякова 10:38"Сказка закончилась": Киркоров выступил с речью о потере Пугачевой 10:05Больная Заворотнюк обратилась к поклонникам: "Не теряйте меня" 09:11Аллу Пугачеву сняли с молодым фаворитом: певица угрожала расправой 08:38Замужнюю Орлову поймали на измене: "Старый и глупый" 04:1368-летний Никас Сафронов поделился секретами бодрости и молодости 01:03Топ-10 способов тонко намекнуть мужчине на подарок мечты 22:21Лунный календарь рыболова на июнь 2024 21:38Успенская сделала заявление после сообщений об ухудшении ее состояния 18:13"Будем гореть вместе": маньяк соорудил могилу с фото Яны Поплавской 16:12Шишки на пальцах ног: причины, симптомы и методы лечения 15:08"Я так, пришей-пристебай": Сергей Соседов объяснил свое возвращение на ТВ 13:11Астрологический прогноз от Анжелы Перл на июнь 2024 12:04Гарик Сукачев рассказал о посещении одного из самых необычных мест на планете 09:20Поиск идеального: 8 неочевидных признаков, что он ваш человек 09:09Гороскоп на июнь 2024 года от Василисы Володиной 06:14Тест: Оцените свои шансы на счастливые отношения после первого свидания 05:29Пенсия за июнь 2024 - график выплат на карту Сбербанка 03:2368-летний холостяк Никас Сафронов объяснил свое одиночество 00:05Почему болит спина? Как с помощью иглоукалывания избавиться от боли и напряжения в спине 21:16Не игнорируйте эти фразы на первом свидании: 5 тревожных сигналов 18:18Поплавская указала на важный факт, связанный с юбилеем Пугачевой 17:07Булгур: универсальный гарнир на любой вкус 15:07Как живет перенесший инсульт Николай Носков сегодня и какие прогнозы по здоровью? 12:15Волочкова ответила, почему часто фотографирует свой шпагат 09:10Газманов объяснил, почему уехавшие артисты продолжают критиковать Россию 06:18Врачи не дают прогнозов: что известно о состоянии перенесшего инфаркт Куклачева 04:16"Бабуля в деле": певица Слава показала содержимое декольте чужому мужчине 01:28Король Карл III лишил онкобольную Кейт Миддлтон самого дорогого 22:02СМИ сообщили об ухудшении состояния 70-летней Успенской: что произошло 21:13Шугаринг в домашних условиях: пошаговая инструкция для гладкой кожи без боли
1370
800
true

Возлюбленная Харламова станет партнершей Кологривого в фильме "Любовь зла"

Возлюбленная Харламова станет партнершей Кологривого в фильме

Премьера романтической комедии состоится в августе 2024 года.

Съемки романтической комедии "Любовь зла" уже стартовали, а вот актерский состав какое-то время не раскрывался. Сейчас стало известно, что главную роль в киноленте исполнит скандальный актер Никита Кологривый. Его партнершей по фильму станет возлюбленная Гарика Харламова Екатерина Климова. 

История кинокартины расскажет зрителю о воре Максиме (Никита Кологривый), который ходит по домам в поисках наживы. Зайдя в очередной, он обнаруживает там девушку по имени Ева (Екатерина Ковальчук), которая от отчаяния хочет сжечь все в доме после того, как узнала о предательстве со стороны любимого. Обаятельный Максим собирается спасти убитую горем даму, чтобы та не наделала еще больших глупостей. 

Сам Кологривый отметил, что это непростой, но интересный для него проект. 

"На своем нынешнем жизненном этапе я сейчас в чем-то схож с моим персонажем, потому что переживаю те же чувства и эмоции", – поделился актер. 

Планируется, что фильм выйдет в прокат в конце лета этого года. В комедии зрители также смогут увидеть Ольгу Тумайкину, Владимира Сычева и Анну Ардову. 

Напомним, после развода с Кристиной Асмус, Харламов завел роман с Екатериной Ковальчук. Пара была вместе почти три года, однако два месяца назад шоумен сообщил, что расстался с актрисой. Накануне комик снова появился в обществе звезды фильма "Крепостная", чем подогрел слухи о воссоединении с ней. Артистка и юморист ехали в одной машине и беззаботно смеялись. 

23 апреля 2024, 11:19
Никита Кологривый. Фото: скриншот YouTube /@FAMETIMETV
Елизавета Федорова
Кино Ньюс✓ Надежный источник

Милош Бикович рассказал, как относится к зарубежным адаптациям «Холопа»

Милош Бикович рассказал, как относится к зарубежным адаптациям «Холопа»
Фильм планируют снять в Монголии, Франции и Турции.

"Голой не выходит": что известно о возвращении оскандалившейся Лолиты на ТВ

"Голой не выходит": что известно о возвращении оскандалившейся Лолиты на ТВ
До этого певица столкнулась с отменой всех выступлений и "травлей" в свой адрес.

Муцениеце призналась Прилучному в чувствах трогательным стихотворением: "Ты помнишь?"

Муцениеце призналась Прилучному в чувствах трогательным стихотворением: "Ты помнишь?"
Артистка поделилась сокровенными строками только после просьб поклонников.

Безнадежность: вернувшаяся к мужу Кудрявцева ужаснула поклонников состоянием

Безнадежность: вернувшаяся к мужу Кудрявцева ужаснула поклонников состоянием
Недавно телеведущая простила мужа, которого обвиняла в алкоголизме.

Боня поделилась пикантными кадрами в полупрозрачном топе: одна деталь возмутила всех

Боня поделилась пикантными кадрами в полупрозрачном топе: одна деталь возмутила всех
Знаменитость выложила видео с фотосессии и открыла "портал в ад" в комментариях.

"Розовое" полнолуние: эксперт рассказал, кому следует приготовиться к испытаниям

"Розовое" полнолуние: эксперт рассказал, кому следует приготовиться к испытаниям
Два знака зодиака особенно сильно ощутят на себе влияние этого явления.

Выбор читателей

06/04Сбт"Принесет горе и страдания": страшные предсказания индийского пророка начали сбываться 06/04СбтВолочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой 05/04ПтнСафронов озвучил подходящее наказание для ворвавшихся в "Крокус" террористов 06/04СбтПути разошлись: почему Свиридова сожалеет о том, что отправила сына на учебу в Канаду 05/04ПтнПропавшая на две недели жена Прилучного ошарашила поклонников: "Малыш" 06/04СбтРазведенная Ида Галич рассекретила нового возлюбленного: кто же он?