Возлюбленная Харламова станет партнершей Кологривого в фильме "Любовь зла"

Съемки романтической комедии "Любовь зла" уже стартовали, а вот актерский состав какое-то время не раскрывался. Сейчас стало известно, что главную роль в киноленте исполнит скандальный актер Никита Кологривый. Его партнершей по фильму станет возлюбленная Гарика Харламова Екатерина Климова.

История кинокартины расскажет зрителю о воре Максиме (Никита Кологривый), который ходит по домам в поисках наживы. Зайдя в очередной, он обнаруживает там девушку по имени Ева (Екатерина Ковальчук), которая от отчаяния хочет сжечь все в доме после того, как узнала о предательстве со стороны любимого. Обаятельный Максим собирается спасти убитую горем даму, чтобы та не наделала еще больших глупостей.

Сам Кологривый отметил, что это непростой, но интересный для него проект.

"На своем нынешнем жизненном этапе я сейчас в чем-то схож с моим персонажем, потому что переживаю те же чувства и эмоции", – поделился актер.

Планируется, что фильм выйдет в прокат в конце лета этого года. В комедии зрители также смогут увидеть Ольгу Тумайкину, Владимира Сычева и Анну Ардову.

Напомним, после развода с Кристиной Асмус, Харламов завел роман с Екатериной Ковальчук. Пара была вместе почти три года, однако два месяца назад шоумен сообщил, что расстался с актрисой. Накануне комик снова появился в обществе звезды фильма "Крепостная", чем подогрел слухи о воссоединении с ней. Артистка и юморист ехали в одной машине и беззаботно смеялись.