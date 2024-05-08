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Среда 8 мая

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Названы 5 имен, обладательницы которых неосознанно разрушают свой брак

Названы 5 имен, обладательницы которых неосознанно разрушают свой брак

Есть женщины, которые, вступая в брак, превращаются в других людей.

Сначала отношения похожи на сказку: романтика, радость от каждого комплимента, и кажется, что так будет всю жизнь. Однако часто после свадьбы все меняется кардинально. В какой-то момент избранницу, которая была ангелом, словно подменили. Иногда дело не в ее переменчивом характере, а в имени, предупреждают специалисты. 

Фото:freepik.com

Прекрасная Елена способна влюбить в себя любого с первого взгляда, мужчины буквально падают к ее ногам. Но гордая обладательница греческого имени не всегда отвечает взаимностью, что заставляет противоположный пол желать ее еще сильнее. Впрочем, за маской таинственной принцессы часто скрывается конфликтная особа, которая, получив кольцо, становится неуправляемой скандалисткой. 

Фото:freepik.com

Чувственная и эмоциональная Жанна способна свести с ума любого мужчину. Однако она придерживается строгих правил в выборе того, кто поселится в ее сердце. Свободолюбивая обладательница этого имени меняется, стоит получить штамп в паспорте. Из милой особы она превращается в диктатора, который требует беспрекословного послушания.

Фото:freepik.com

Мужчины часто попадаются в сети Марины сразу. Однако сама обладательница этого имени с самого начала ставит высокую планку. Но стоит только влюбленному пробить "стену" и заслужить доверие этой девушки, как все меняется на глазах. Любая просьба избранника будет восприниматься ею как попытка контролировать, и тогда Марина показывает свой истинный характер. 

Фото:freepik.com

Спокойные и рассудительные Екатерины  —  настоящий эталон женственности и обаяния. Девушки с этим именем всегда предельно внимательны к тем, кто их окружает. Но стоит мужчине вручить ей кольцо, как все меняется. Катя становится манипулятором и капризной скандалисткой. А умение не привязываться ни к кому ей только на руку, ведь так она может выяснять отношения бесконечно. 

Фото:freepik.com

Своим непростым характером славится и Наталья. Девушки с этим именем не способны ни секунды терпеть критику и везде стремятся стать лидерами. Такая же ситуация происходит и в семье. Наташа пытается превратить мужа в собственного слугу, а любое непослушание карается критикой и манипуляциями. Часто свободолюбивая обладательница этого имени делает выбор не в пользу семьи и уютным посиделкам с детьми и мужем предпочитает встречу с подругами. 

8 мая 2024, 04:44
Фото:freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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