Американский рэпер Канье Уэст выступит в России: известна дата

Один из самых популярных рэп-исполнителей Канье Уэст сообщил о планах посетить Россию. Американский музыкант прилетит в Москву, чтобы отметить в столице свое 47-летие. В этот день экс-супруг Ким Кардашьян планирует выступить перед россиянами. Контракт с певцом уже подписан. Свои песни Уэст исполнит на стадионе "Лужники" 8 июня.

Россию американец посетит со своей женой Бьянкой Цензори, которая известна провокационными нарядами. Сообщается, что переговоры с зарубежным рэпером тянулись на протяжении года, однако договориться все же удалось. Помимо выступления, в этот день Канье Уэст планирует посмотреть столицу России.

"Сам артист признался – ждет, рад и заряжен на успех", – передает источник.

Ким Кардашьян была второй женой Канье Уэста. Они расписались в 2013 году. Рэпер был невероятно влюблен в актрису и сделал ей на удивление романтическое предложение. В ее день рождения арендовал стадион и зажег тысячи свечей. Однако спустя восемь лет Кардашьян подала на развод, заявив, что устала бороться с его ментальными проблемами. Музыкант тяжело перенес разрыв, публично призывал ее вернуться и угрожал новому бойфренду.

После этого у Канье Уэста были отношения с Джулией Фокс, а затем он женился на нынешней супруге Бьянке Цензори. Итальянская модель и рэпер обменялись кольцами полтора года назад. Сейчас они – одна из самых обсуждаемых пар. Все из-за того, что супруги регулярно шокируют общественность нарядами. Судя по всему, шоумену нравится, когда его избранница появляется максимально раздетой на публике.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян тайно встречается с бывшим парнем своей младшей сестры.