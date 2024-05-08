Стало известно о смерти звезды сериала "Игра престолов"

Скончался звезда сериала "Игра престолов" Иэн Гелдер. В популярной теленовелле он сыграл Кивана Ланнистера, дядю Серсеи, Джейме и Тириона. Известному британскому актеру было 74 года. О смерти мужчины сообщил близкий друг актера Бэн Дэниэлс. Он рассказал, что шоумен буквально "сгорел" за несколько месяцев. Известно, что в прошлом году у Иэна нашли злокачественную опухоль.

После страшного диагноза актер собрал всю волю в кулак и пытался бороться с онкологией, но одолеть недуг так и не смог. Гелдер перенес курс химиотерапии и выписался из больницы, потому что не желал провести последние дни жизни в стенах медицинского учреждения. Дэниэлс вспомнил, что Иэн был прекрасным человеком и никогда не терпел жалость. Даже в самые трудные времена старался держаться бодрым, рассказал мужчина.

Напомним, сериал "Игра престолов" стал одним из самых масштабных проектов за последние несколько лет. История кровавых сражений за трон из мечей приковала к себе миллионы зрителей по всему миру. Фанаты продолжили следить за любимыми актерами и после завершения новеллы.

К слову, Иэн Гелдер – не первая звезда сериала, покинувшая этот мир. Четыре года назад по той же причине скончалась актриса Дайана Ригг, которая сыграла Оленну Тирелл. В том же году умер Джон Стал, воплотивший героя Рикарда Карстарка, в 2016 году Голливуд попрощался с Питером Воном, которого фанаты сериала знают как мейстера Эймона.

Ранее стало известно, что в Москве найден мертвым актер и режиссер Вадим Григорьев.