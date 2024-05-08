Конец отношений? Пересильд подогрела слухи о расставании с Тройником

Больше года Юлия Пересильд в отношениях с коллегой Михаилом Тройником. Пара познакомилась на съемочной площадке фильма "Вызов", где сыграли супружескую пару. После этого чувства на камеру переросли в настоящую страсть, и звезды объявили всем, что они вместе. Актеры часто выходили вдвоем в свет, ездили отдыхать и делились совместными фото. Однако с недавнего времени все изменилось.

Например, свое 36-летие бойфренд Юлии провел с семьей, а вот актриса на праздник не пришла. Впрочем, как и на закрытие ММКФ Тройник приехал не в сопровождении своей возлюбленной. Накануне Пересильд в очередной раз подогрела слухи о своем расставании с Михаилом. Она уехала в отпуск без своего избранника и устроила пляски на яхте.

"Выходной... Девочки такие девочки. Спасибо за путешествие. Наплавались! Натанцевались!" – поделилась она впечатлениями.





Неужели отношениям конец? – задаются вопросом поклонники звездной пары. Впрочем, этот роман с самого начала не выглядел надежным и у многих вызывал недоумение. Многие считали, что Тройник "не дотягивает" до своей звездной избранницы, а интерес публики к нему проснулся, только когда он начал везде появляться с Юлией. Некоторые считали, что вскоре Пересильд потеряет к нему интерес, и в паре начнутся конфликты.

Ранее актриса Анна Пересильд призналась в страхе звездной болезни.