Стало известно об уходе тяжелобольного Андрея Губина

Песни Андрея Губина в конце прошлого столетия буквально гремели из каждого "утюга". Легенда 90-х был кумиром миллионов и самым продаваемым артистом своего времени. Однако так же неожиданно, как и появился, артист пропал со всех радаров. Песни музыканта все еще заслушивают до дыр, однако сам артист давно не показывался на сцене.

Все из-за тяжелой болезни, которую Губину диагностировали 15 лет назад. Прозопалгия вызывает у кумира молодежи 90-х сильнейшие боли в лице. Как ни старался, артист не смог победить недуг и уже смирился со своей участью.

Однако многие, как оказалось, продолжали ждать возвращения исполнителя хита "Зима-холода" на сцену. Сам Губин признался, что недавно разговаривал с Игорем Крутым, и тот предложил устроить творческий вечер в его честь. Однако артист отказался и заявил, что покинул шоу-бизнес навсегда.

"Нет, говорю, Игорь, я очень сильно болею, петь не могу, но, если вы считаете, что нужен вечер, сделаем", – вспомнил детали разговора с продюсером Андрей.

Впрочем, если вечер и состоится, что пока под вопросом, то он будет похож на мероприятие в честь Юрия Антонова, считает исполнитель. Тогда музыкант не участвовал в шоу, а просто наблюдал за происходящим из зрительного зала. Губин подчеркнул, что ушел со сцены окончательно и выступать больше не будет.

К слову, еще совсем недавно в обществе поговаривали о том, что певец скоро снова возьмется за микрофон. Заявление об этом делала даже продюсер Олеся Сазыкина.