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Вторник 16 апреля

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"Любовь нечаянно нагрянет": Харламов воссоединился с известной актрисой

Гарик Харламов намекнул на продолжение романа.

Во вторник, 16 апреля, резидент Comedy Club и один из ведущих шоу "Кстати" на "VK Видео" Гарик Харламов опубликовал в популярной соцсети кадры, из-за которых всполошились поклонники, интересующиеся личной жизнью знаменитости. 43-летний комик показал ролик, на котором он запечатлен в автомобиле вместе с актрисой Катериной Ковальчук, о расставании с которой говорил около двух месяцев назад.

О романе Гарика Харламова и Катерины Ковальчук стало известно в 2021 году. Тогда фанаты вздохнули с облегчением, что юморист наконец-то нашел счастье после развода с актрисой Кристиной Асмус, которая является матерью его дочери Анастасии. Поэтому новость о расставании с Катериной публика восприняла с грустью.

Сейчас же, похоже, в личной жизни Гарика Харламова снова все наладилось. На опубликованном видео Харламов едет машине, держа за руку Ковальчук, и напевает: "Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь". В завершение видео комик поздравил всех с весной. 

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: соцсети

Ранее Гарик Харламов заявил, что следующая свадьба в его жизни будет последней. Слова резидента Comedy Club приводил женский журнал "Клео.ру".


16 апреля 2024, 20:52
Гарик Харламов. Фото: YouTube / @easycom.
Дмитрий Алексеев
Соцсети✓ Надежный источник

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