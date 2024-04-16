"Любовь нечаянно нагрянет": Харламов воссоединился с известной актрисой

Во вторник, 16 апреля, резидент Comedy Club и один из ведущих шоу "Кстати" на "VK Видео" Гарик Харламов опубликовал в популярной соцсети кадры, из-за которых всполошились поклонники, интересующиеся личной жизнью знаменитости. 43-летний комик показал ролик, на котором он запечатлен в автомобиле вместе с актрисой Катериной Ковальчук, о расставании с которой говорил около двух месяцев назад.

О романе Гарика Харламова и Катерины Ковальчук стало известно в 2021 году. Тогда фанаты вздохнули с облегчением, что юморист наконец-то нашел счастье после развода с актрисой Кристиной Асмус, которая является матерью его дочери Анастасии. Поэтому новость о расставании с Катериной публика восприняла с грустью.

Сейчас же, похоже, в личной жизни Гарика Харламова снова все наладилось. На опубликованном видео Харламов едет машине, держа за руку Ковальчук, и напевает: "Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь". В завершение видео комик поздравил всех с весной.

Ранее Гарик Харламов заявил, что следующая свадьба в его жизни будет последней. Слова резидента Comedy Club приводил женский журнал "Клео.ру".