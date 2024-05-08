Отказался платить алименты и укатил на курорт: Прилучный публично посмеялся над Муцениеце

Совсем недавно Агата Муцениеце поделилась с поклонниками долгожданной новостью: ей удалось отсудить у бывшего мужа положенные законом алименты на детей. Даже при том, что иск был удовлетворен не полностью, актриса искренне радовалась, что смогла отстоять права сына и дочери.

Однако оказалось, что Агата рано ликовала. Стало известно, что Павел Прилучный платить алименты не собирается, и решил оспорить последнее решение суда. Это волокитное дело "мажор" поручил своим адвокатам, а сам укатил на курорт вместе со своей новой женой.

Сейчас актеры наперебой хвастаются фотографиями с отдыха. Судя по последним кадрам в блоге Прилучного, для себя и Зепюр Брутян он арендовал частную виллу с собственным пляжем. Муж с женой загорают, купаются в Индийском океане и гуляют по солнечному побережью.





"Планы на ближайшее время – лежать", – написал звезда сериала "Мажор".



Беззаботные будни актеров нарушают разве что комментаторы под их фото с отдыха. Многие поклонники посчитали, что таким образом Прилучный буквально посмеялся над матерью своих детей, и осудили шоумена.

"Алименты старшим оплатили уже? Стыдно, что приходится матери детей через суд выбивать помощь в расходах на детей", "Таких мужиков не пойму, первую семью бросил, теперь изображает из себя любящего папашу", – высказали свое мнение в комментариях под фото подписчики.

Напомним, Агата Муцениеце подала иск в декабре прошлого года. Звезда "Закрытой школы" требовала, чтобы отец Мии и Тимофея платил детям алименты в размере 30 процентов от своего дохода.

Ранее сообщалось, что жена Прилучного взяла слово после победы Муцениеце в суде.