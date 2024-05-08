Собчак оказалась замешана в разводе Нюши и Сивова: такого от нее не ожидали

Известная певица Нюша и бизнесмен Игорь Сивов официально объявили о своем разводе накануне. Артистка рассказала, что с мужем не живет уже давно, но у них получилось расстаться в хороших отношениях: без скандалов и дележки имущества. Эту информацию подтвердил и сам отец детей исполнительницы.

О причинах пара рассказывать не стала, однако поклонники подозревают, что Сивов изменил звезде. Еще в прошлом году в Сеть попало фото, на котором муж Нюши впился губами в некую девушку. После этого исполнительница хита "Выше" резко изменила имидж, стала подчеркивать свою сексуальность и сняла обручальное кольцо.

Не смогла пройти мимо этой новости и Ксения Собчак. Журналистка посчитала необходимым ввязаться в развод Нюши и Сивова и прокомментировать происходящие перемены в жизни артистки.

"Нюша наняла стилиста, стерла все стремные фотки из запрещенной соцсети и хочет перевоплотиться в "гуру моды" вслед за Идой Галич", – язвительно заметила бывшая ведущая "Дома-2".

Иду Галич Собчак вспомнила неспроста. Блогерша после тяжелого развода тоже резко изменилась, похудела и теперь не стесняется показывать свою красоту даже в самых откровенных нарядах.

Ранее вскрылись подробности о связи Нюши с женатым Павлом Прилучным.