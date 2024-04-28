"Хук слева, хук справа": Лепс пригрозил Трофимову, который его раскритиковал

Во время своего выступления в Костроме 13 апреля известный исполнитель Григорий Лепс столкнулся с неприятным инцидентом. Подойдя к краю сцены, он заметил, как одна из зрительниц направила на него свой телефон с включенной камерой на очень близком расстоянии. Артист попытался мирно убедить фанатку отложить свое устройство, но, не получив понимания, в итоге вынужден был выбить гаджет из ее рук. Свидетели события подтвердили, что артист не раз обращался к девушке с просьбой прекратить его действия, даже пытаясь отойти от нее, однако она продолжала свои попытки.

Ситуация вызвала резонанс, и Григорий Лепс позже пытался объяснить свой поступок, указывая на равноправие и эмансипацию как на основание для своих действий. Однако не все коллеги по цеху поддержали его в этом.

Например, Сергей Трофимов выразил мнение, что любые конфликты следует разрешать с помощью слов, а не физических действий, намекая на то, что такое поведение делает человека не лучше диких животных. Григорий Лепс, отвечая на комментарий коллеги, сказал в беседе с журналистами, что в будущем у него еще будет шанс встретиться с Трофимовым и обсудить разногласия, упомянув при этом о своем детском опыте в боксе как о возможном способе разрешения конфликта. "Успел ли пересечься с Трофимовым за кулисами? Нет, не успел. Но, думаю, еще успею. Хук слева бывает, хук справа", – пригрозил исполнитель хита "Рюмка водки на столе" коллеге.