В последнее время в интернете активно обсуждаются слухи о возможном возвращении певицы Кристины Орбакайте для участия в концертных мероприятиях в России. В частности, появилась информация о ее потенциальном выступлении на празднике, посвященном Дню защиты детей, который должен состояться в Большом Кремлевском дворце 1 июня. Однако представитель данной концертной площадки в беседе с журналистами опроверг эти данные.

Леонид Дзюник, музыкальный продюсер, выразил свое недовольство по поводу того, что некоторые общественные деятели распространяют негативные отзывы о деятельности Орбакайте. Он считает, что артистка подвергается несправедливым нападкам, травле и призывает поддерживать музыкантов финансово, а не прибегать к запретам на их выступления.

Дзюник также заявил, что запрещение выступлений артистов является неприемлемым и подчеркнул, что Орбакайте не должна оправдываться за действия своих родственников перед общественностью. Он упомянул, что не следует обвинять человека за поступки его близких, особенно если они не находятся в адекватном состоянии.

"Нельзя унижать человека за ее мать, которая находится в нетрезвом уме и памяти", – сказал продюсер.

В контексте текущих событий в России, особенно после того как Кристине Орбакайте переехала в Майами, певица столкнулась с отменой ряда своих концертов в России из-за призывов некоторых общественных деятелей к ее бойкоту. В частности, Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, предложил артистке публично выразить свою позицию по поводу ситуации в стране.