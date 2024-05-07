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Вторник 7 мая

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"Признали меня давно умершим": сын Вячеслава Зайцева сокрушается из-за травли

Вячеслав Зайцев скончался год назад.

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор впервые высказался о продолжающихся атаках со стороны недоброжелателей. В своем личном блоге в соцсети "ВКонтакте" он рассказал, что его семья уже долгое время сталкивается с преследованиями и давлением. Егор описал эти действия как массированную кампанию, направленную против него и его близких.

"Белыми нитками шит весь жизненный цикл павлопосадского имбицилла и серийного "опекуна" – присвоение наследства моего Отца, через публичные аутодафе с признанием меня недееспособным и давно умершим (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – написал Егор во "ВКонтакте".

Он упомянул, что последние десять лет занимался поддержанием бренда и управлением семейной недвижимостью, не имея при этом доступа к основным управленческим ресурсам. Егор подчеркнул, что все это время он боролся с финансовыми трудностями и отражал атаки на бизнес, хотя сам оставался без значительных средств.

Егор Зайцев. Фото: VK / @whoyegor

Также сын Вячеслава Зайцева отметил свои достижения в управлении делами, но не стал раскрывать конкретные детали о лицах или группах, которые пытаются ему помешать. Егор выразил обеспокоенность по поводу непрекращающихся попыток дискредитации его персоны и присвоения наследства его отца.

Напомним, Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в Щелковской городской больнице. Модельер прожил 85 лет. В последние годы жизни кутюрье страдал от болезни Паркинсона.

7 мая 2024, 19:23
Вячеслав Зайцев. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
VK / @whoyegor✓ Надежный источник

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