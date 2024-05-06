Жена Прилучного взяла слово после победы Муцениеце в суде: "Украла мужа"

С развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошло почти четыре года. Однако скандалы между экс-супругами все не утихают. Судебные дела продолжают тянуться, и в конце прошлого года звезда "Красивой жизни" снова подала иск на экс-супруга. Агата требовала от актера 30 процентов всех доходов на алименты детям. Позже Муцениеце похвасталась в Сети, что смогла добиться своего, и назвала выигрыш в суде "победой".

Все это время новая жена Прилучного Зепюр Брутян предпочитала не ввязываться в распри мужа и его бывшей избранницы. Актриса год назад родила от Павла сына Микаэля. День рождения малыша семья отметила вместе с детьми "мажора" от первого брака – Мией и Тимофеем. Прилучный часто забирает детей к себе, а также вывозит их на отдых к морю.

Впрочем, в этот раз Зепюр и Павел отправились в путешествие без наследников. В своем блоге актриса поделилась видео из аэропорта и сообщила, что решила устроить мужу сюрприз.

"Украла мужа своего. Он сам еще не знает, куда. Видели бы вы, как он уговаривает меня показать билеты... В нашей семье мастер сюрпризов это Паша . В этот раз я решила взять на себя эту роль и сделала сюрприз Паше", – написала артистка в соцсетях.





Под снимком счастливых актеров фолловеры бросились угадывать, куда же отправляется парочка. Многие перечислили теплые страны, предположив, что звезды фильма "Неприличные гости" захотят провести время вблизи моря.

Ранее Агату Муцениеце раскритиковали за наигранное видео с детьми. Многие посчитали, что актриса соревнуется с Прилучным.