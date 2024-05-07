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Вторник 7 мая

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"К нему выстроится очередь": Ефремову пророчат большой успех после выхода из колонии

Что ждет Михаила Ефремова после окончания срока заключения?

Заслуженный артист России Михаил Ефремов находится за решеткой уже более трех лет. То есть он отсидел уже половину срока за смертельное ДТП. Недавно же стало известно, что артисту, который должен отсидеть семь с половиной лет, было отказано в условно-досрочном освобождении (УДО).

Но разговоры о его выходе на свободу не прекращаются, как и о том, чем Ефремов займется после колонии. Есть мнение, что после освобождения актер сможет вновь вернуться к своей профессиональной деятельности в кинематографе.

По мнению Давида Шнейдерова, режиссера и педагога, интерес к Михаилу Ефремову как к артисту будет огромным, особенно сразу после его выхода из заключения. В недавнем интервью Шнейдеров подчеркнул, что возвращение актера вызовет общественный резонанс и привлечет внимание медиа.

"То, что поначалу к нему (Ефремову – Прим. ред.) выстроится очередь [их людей, желающих работать с ним], – это наверняка", – сказал он.

Однако, как отметил режиссер, остается открытым вопрос, насколько актер будет готов вернуться к актерской деятельности и сколько времени потребуется ему для адаптации к жизни на свободе после длительного пребывания в условиях изоляции.

Давид Шнейдеров также выразил уверенность в профессиональных качествах Михаила Ефремова, отметив его талант как в кино, так и на театральной сцене. Он подчеркнул, что интерес к Ефремову как к актеру несомненно будет высоким, благодаря его умениям и предыдущим достижениям в искусстве.

7 мая 2024, 20:18
Михаил Ефремов. Фото: YouTube
Дмитрий Алексеев
Teleprogramma.pro✓ Надежный источник

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