В больнице почти месяц: что известно о состоянии Куклачева, перенесшего инфаркт и операцию

12 апреля известный дрессировщик Юрий Куклачев был экстренно доставлен в больницу прямо во время своего юбилейного представления в Москве, где у него возникли серьезные проблемы с сердцем. В медицинском учреждении артисту поставили диагноз – обширный инфаркт. Вскоре ему была срочно проведена операция.

Через неделю после хирургического вмешательства артист впервые поднялся на ноги. Медики планировали выписать его к 5 мая, однако опасения о том, что Куклачев может сразу же приступить к работе и не будет достаточно отдыхать, заставили их оставить его под медицинским присмотром еще на неделю.

Во время пребывания в больнице Юрий Дмитриевич охотно общается, перемещается по палате и даже примеряет костюмы, несмотря на усталость спустя несколько десятков минут. Врачи, стремясь обеспечить ему необходимый отдых, временно изъяли у дрессировщика телефон.

Близкие, опасаясь за здоровье артиста, решили не отправлять его на восстановление в санаторий, предпочтя уход дома, где он мог бы находиться под непосредственным присмотром. Выписка Юрия Куклачева из больницы запланирована на 13 мая, сообщает Mash.