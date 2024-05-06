Романтичная татуировка Давы довела до слез Ольгу Бузову

Россияне продолжают наблюдать за тем, как звезды справляются с испытаниями в шоу "Сокровища императора". Однако многих интересует не столько, кто станет победителем, сколько трогательное взаимодействие ведущей Ольги Бузовой и участника Давида Манукяна, которых несколько лет назад связывали романтические отношения. Несмотря на то что расстались они громко и скандально, блогер и теледива дают понять в эфире шоу, что между ними все еще есть чувства.

Так Дава признался, что иногда с теплотой вспоминает время, когда он с Олей был в отношениях. Бывший Бузовой рассказал, как перечитывает старые сообщения от исполнительницы хита "Мало половин". Впрочем, телеведущая не поверила экс-возлюбленному и подошла проверить его телефон. Оказалось, что Манукян не обманул, и в его гаджете до сих пор хранится переписка с Бузовой.

Поразило воспитанницу "Дома-2" и то, что Дава до сих пор "носит" на руке татуировку, которую сделал, когда они были в отношениях. На запястье блогера все еще красуется имя Бузовой в сердце.

Ольга не могла сдержать эмоции и расплакалась от наплыва воспоминаний прямо в эфире. Звезда призналась, что ей действительно тяжело работать на одной съемочной площадке со своим бывшим. По словам певицы, с момента расставания они не общались. Кроме того, у них даже не было возможности обсудить все произошедшее между ними. Дава признался, что не против поговорить, но без камер.

Ранее Бузовой предрекли скорый закат карьеры из-за роковой ошибки, которую певица совершила.