Крошечный купальник ничего не скрывает: невеста Тимати снялась в жарком образе на пляже

Уже несколько лет самый популярный рэпер России встречается с Валентиной Ивановой. Профессиональная модель младше Тимати на 20 лет, однако это нисколько не мешает им быть счастливыми. В своем блоге возлюбленная музыканта часто делится совместными снимками и видео. На этот раз артист с Валей улетели отдохнуть на Мальдивы.

С белоснежных пляжей Индийского океана Иванова радует поклонников не только фото с бойфрендом, но и своими откровенными кадрами. Девушка в отличной форме, и поклонники уже привыкли к ее полуобнаженным фото, однако эти снимки удивили даже самых "закаленных" подписчиков.

Валентина позировала на пляже на фоне кустов в одном купальнике. Причем бикини было таким крошечным, что практически ничего не скрывало. Модель не стала перегружать легкий образ макияжем и продемонстрировала подписчикам свою натуральную красоту.





Фанаты Ивановой не заставили себя ждать и засыпали девушку рэпера комплиментами. Они отметили ее потрясающую фигуру и фотогеничность. Впрочем, нашлись и те, кто заметил перемены во внешности модели.

"У какого хирурга делали грудь?", "Она грудь по ходу обновила, мне кажется, она больше стала", — рассуждали комментаторы.

Ранее сообщалось, что девушка Тимати наконец надела белое платье.