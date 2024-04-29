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Воскресенье 28 апреля

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5 научных детских книг для расширения кругозора вашего малыша

5 научных детских книг для расширения кругозора вашего малыша

Книги — это не просто развлечение, но и мощный инструмент для развития и обучения детей. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять отличных изданий, которые познакомят ребенка с мировой историей, экономикой, антропологией и инженерными науками.

"Владимир Шухов. Не только башня…", Наталья Ключарева


Слушать можно не только сказки, но и детский нон-фикшн. Эта аудиокнига, доступная по Литрес Подписке, посвящена выдающемуся инженеру и архитектору Владимиру Шухову, создателю Шаболовской телебашни, купола музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и других уникальных для того времени сооружений. В легкой, непринужденной форме автор делится интересными фактами из жизни Шухова, которые, вероятно, вы тоже могли не знать. Например, инженер считается одним из родоначальников нефтяной промышленности – он придумал, как извлекать бензин из «черного золота». Помимо этого, Шухов занимался теоретической гидравликой, разрабатывал паровые котлы, трубопроводные системы и другие важные для страны и мира изобретения. А еще талантливый инженер в довольно юном возрасте отправился в командировку в США, впоследствии сильно повлиявшую на его карьеру, – в конце XIX века далеко не каждый ученый мог себе такое позволить. Книга понравится школьникам и, вероятно, вдохновит ребенка на то, чтобы увлечься физикой, геометрией и другими точными науками.

"Маленькая всемирная история", Эрнст Гомбрих


Автор этой книги, Эрнст Гомбрих, – выдающийся британский искусствовед и историк, который сумел описать сложные исторические события в простой и понятной для детей форме. Впервые это пособие было издано в 1936 году, но оно не потеряло актуальности и сегодня. Дело в том, что Гомбрих использует яркие образы и сравнения, чтобы помочь маленьким читателям осмыслить исторические процессы. Повествование начинается с истории возникновения первых живых существ на планете, ледникового периода и основания древних цивилизаций Египта, Греции и Рима, и заканчивается началом XIX века. Автор рассказывает о том, как менялись технологии и культура, как люди взаимодействовали друг с другом, какие научные достижения прошлого повлияли на ход истории. Стоит отметить дружелюбный тон Гомбриха – он общается с детьми, как со взрослыми, не пытаясь заискивать и упрощать. Эта книга может стать отличным инструментом для развития критического мышления ребенка. Ученый старается всесторонне освещать процессы и задает маленьким читателям много вопросов – ребенку будет, о чем подумать на досуге. В издании много иллюстраций, которые можно рассматривать и обсуждать вместе, – для взрослых это тоже интересно!

"Обращайся с деньгами "по-взрослому". Финансовая грамотность для детей отмобайликов", Алексей Гридин


Кто же такие мобайлики? Это забавные маленькие персонажи, они же ожившие мобильные телефоны, которые в игровой форме научат вашего ребенка ценить труд, грамотно обращаться с деньгами и создавать первые накопления. Книга предназначена для детей младшего и среднего школьного возраста. Мобайлики объясняют простые экономические термины, принципы работы банковской системы, рассказывают, что такое инвестиции и почему не стоит тратить все свои карманные деньги на жвачки и конфеты. Ребенок узнает, зачем планировать свои расходы и доходы, что такое рынок, откуда берутся спрос и предложение. Одна из последних глав книги посвящена бирже – да-да, дети могут разобраться и с этой сложной темой! Мобайлики пока лишь поверхностно ее затрагивают, но в будущем полученные знания обязательно пригодятся. Также книга поможет развить разумное отношение к тратам и финансовым рискам – в тексте есть информация о кредитах и страховании.

"Дело о пропавшей учительнице, или Параллельные человечества палеолита", СтаниславДробышевский, Маша Рупасова


Захватывающий научный детектив от известного антрополога и популяризатора науки Станислава Дробышевского и детской поэтессы Маши Рупасовой. Во время школьной экскурсии по музею антропологии произошло странное событие – внезапно пропала учительница 6 "А" класса, Антонина Ивановна. Никто не мог понять, куда она могла деться, ведь классная руководительница всегда была внимательна к своим ученикам и не оставляла их одних. Только сообразительные друзья Миша и Оля заподозрили неладное. Они предположили, что учительница могла случайно перенестись во времени через портал, находящийся в музее. И оказались правы! Антонина Ивановна действительно отправилась в палеолит. Миша и Оля намерены спасти ее – ребят ждут увлекательные приключения в каменном веке, встречи с первобытными людьми и редкими животными, а также множество удивительных открытий. История, наполненная научными фактами из антропологии и биологии, не только развлекает, но и расширяет кругозор маленьких читателей. А красочные иллюстрации помогут привлечь внимание даже самых непоседливых любителей смартфонов.

"Вот собака! Секреты четвероногой Зинаиды", Надежда Пигарева


Если ваш ребенок давно просит завести собаку, а вы уже почти решились на этот шаг, то обязательно прочитайте эту книгу вместе. Юмористическая история о девочке Кате и ее подруге, собаке Зинаиде, содержит множество интересных фактов о четвероногих, особенностях заботы о животных и принципах их воспитания. Ребенок поймет, что собака – это не просто друг и не развлечение, а живое существо, за которое нужно нести ответственность каждый день. Когда у главной героини Кати появляется долгожданный питомец, девочка начинает вести дневник наблюдений. Так она отмечает повадки Зинаиды, ее настроения, любимые игры и потребности. Катя понимает, что, если Зинаида виляет хвостом – она рада и довольна, а если рычит – лучше ее не злить! А еще собаку нужно правильно кормить, гладить, хвалить и обучать командам… При этом текст написан очень остроумно и смешно, – маленькие читатели наверняка будут смеяться. В книге также есть задания для самопроверки, тесты и ответы на все основные вопросы о собаках. 

29 апреля 2024, 00:09
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

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