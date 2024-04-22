В "КВН" утвердили ведущего, который окончательно заменит 82-летнего Маслякова

С самого первого выпуска "Клуба веселых и находчивых" в 1961 году Александр Масляков стал символом развлекательного шоу. Он был бессменным ведущим на протяжении многих десятилетий, однако из-за болезни артист решил снизить нагрузку и лишь изредка появлялся на сцене КВН. Вместо него юмористическую передачу вели Михаил Галустян, Вадим Галыгин, Владис Пельш и Дмитрий Хрусталев.

Сейчас же стало известно, что Масляков решил окончательно отойти от дел. Новым лицом легендарной передачи станет экс-ведущий Comedy Woman, артист и юморист Дмитрий Хрусталев. Он отметил, что Александр Васильевич будет приглядывать за своим детищем.

"Он, как "большой брат", его, может, и нет рядом, но он все видит, все знает", – высказался шоумен.





Дмитрий уже провел ряд выпусков КВН и вполне успешно. Кроме того, у Хрусталева большой опыт участия в юмористическом шоу. В конце 90-х прошлого столетия он выступал за команду "Сборная Санкт-Петербурга" и даже попал в финал. Кроме того, 45-летний юморист был вице-чемпионом Высшей лиги.

Напомним, в 2022 году Александр Масляков передал все дела своему сыну. Сейчас наследник комика является единственным владельцем творческого объединения "АМиК" которому принадлежит в том числе и КВН. Ранее стало известно, сколько Масляков-младший зарабатывает на компании отца.