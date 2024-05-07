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Вторник 7 мая

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"Не все могут пережить мою красоту": 48-летняя Волочкова раскрыла секрет стройности

Анастасия Волочкова уверяет, что не пользуется ретушью или фильтрами.

Балерина Анастасия Волочкова, которая в настоящий момент находится на Мальдивах, поделилась своими мыслями о собственной внешности и использовании фотошопа. Она уверена в своей естественной красоте и стройности, которые, по ее словам, являются результатом упорного труда и здорового образа жизни, а не результатом цифровой обработки изображений.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети / @volochkova_art

Волочкова отметила, что многие артисты прибегают к использованию различных фильтров и масок в своих фотографиях, однако она предпочитает демонстрировать свою натуральную красоту. Балерина также подчеркнула, что регулярно публикует видео, которые подтверждают соответствие ее фотографий с реальностью.

"Понимаю, что не все могут пережить красоту и начинают дешевые и пустые выпады с обвинениями <...>, что все фото – это фотошоп", – написала артистка.

Кроме того, Анастасия рассказала о своем уникальном комплексе упражнений, который она разработала специально для поддержания формы. Эти упражнения включают тренировки в воде, которые способствуют снижению жировой прослойки и улучшению состояния кожи. Она активно занимается спортом даже во время отдыха, что позволяет ей поддерживать отличную физическую форму.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети / @volochkova_art

Также Анастасия Волочкова выразила свое мнение по поводу критики в свой адрес, заявив, что она живет так, как считает нужным, и призывает тех, кому не нравится ее стиль жизни, просто перестать следить за ее деятельностью.

7 мая 2024, 16:46
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети / @volochkova_art
Дмитрий Алексеев
Соцсети• Требует проверки

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