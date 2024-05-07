"Не все могут пережить мою красоту": 48-летняя Волочкова раскрыла секрет стройности

Балерина Анастасия Волочкова, которая в настоящий момент находится на Мальдивах, поделилась своими мыслями о собственной внешности и использовании фотошопа. Она уверена в своей естественной красоте и стройности, которые, по ее словам, являются результатом упорного труда и здорового образа жизни, а не результатом цифровой обработки изображений.





Волочкова отметила, что многие артисты прибегают к использованию различных фильтров и масок в своих фотографиях, однако она предпочитает демонстрировать свою натуральную красоту. Балерина также подчеркнула, что регулярно публикует видео, которые подтверждают соответствие ее фотографий с реальностью.

"Понимаю, что не все могут пережить красоту и начинают дешевые и пустые выпады с обвинениями <...>, что все фото – это фотошоп", – написала артистка.

Кроме того, Анастасия рассказала о своем уникальном комплексе упражнений, который она разработала специально для поддержания формы. Эти упражнения включают тренировки в воде, которые способствуют снижению жировой прослойки и улучшению состояния кожи. Она активно занимается спортом даже во время отдыха, что позволяет ей поддерживать отличную физическую форму.





Также Анастасия Волочкова выразила свое мнение по поводу критики в свой адрес, заявив, что она живет так, как считает нужным, и призывает тех, кому не нравится ее стиль жизни, просто перестать следить за ее деятельностью.