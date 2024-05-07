Пересекшие госграницу Арзамасова и Авербух вышли на связь: Как же здесь здорово

Артистка Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух вместе с сыном Львом пересекли государственную границу и оказались в другой стране. Информация о том, что семейство в данный момент не находится в России, появилась в личном блоге звезды сериала "Папины дочки".

Арзамасова вышла на связь, чтобы сообщить поклонникам, что вместе с самыми близкими наслаждается отпуском в Турции. Она выразила восторг от начала долгожданного отдыха и упомянула, что у них запланировано множество мероприятий, хотя времени на все запланированное у них не так много.

"Какая красота, как же здесь здорово", – сообщила молодая артистка.

Напомним, сын Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха появился на свет в августе 2021 года, то есть скоро Льву исполнится уже три года.

Интересно, что в настоящий момент Елизавета снова находится в интересном положении, ожидая второго ребенка от любимого супруга. Новостью о новой беременности артистка поделилась не так давно.

Кстати, роман актрисы и фигуриста долгое время оставался в тайне от общественности, однако в сентябре 2022 года пара официально подтвердила свои отношения. Через три месяца после этого события Елизавета Арзамасова и Илья Авербух связали себя узами брака.