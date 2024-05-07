"Это принято делать": Юрий Лоза выдал правду про коллег из шоу-бизнеса

Музыкант Юрий Лоза в недавнем интервью выразил свое мнение относительно использования фонограммы во время выступлений. Он подчеркнул, что в России применение фонограммы на сцене является распространенной практикой и не вызывает особого удивления или негатива среди публики. Примером тому служит случай с Ольгой Бузовой, когда во время телепередачи у нее забрали микрофон, но песня продолжала звучать. Несмотря на это, артистка продолжает успешно выступать и собирать полные залы, отметил певец.

"В фонограмме нет ничего плохого. В России это принято делать легко и непринужденно", – сказал автор хита "Плот".



Лоза также отметил, что попытки ограничить использование фонограмм на концертах, как это предлагал Иосиф Кобзон, не нашли широкой поддержки. Однако, по мнению музыканта, если артист будет указывать в афише, что его выступление ожидается с фонограммой, то это будет честно по отношению к зрителям.

Кроме того, певец объяснил, что на крупных мероприятиях и телесъемках требование использовать фонограмму часто исходит от организаторов. Они предпочитают минимизировать риски, связанные с живым исполнением, чтобы избежать возможных технических неполадок и задержек в программе. Музыкант привел пример ежегодного мероприятия "Песня года", где исполнители традиционно выступают под заранее записанную фонограмму для обеспечения бесперебойности шоу. Так Юрий Лоза выдал правду про коллег из шоу-бизнеса.