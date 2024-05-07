Хлебникова высказалась о браке с Киркоровым: Очень люблю

В последнее время 58-летняя певица Марина Хлебникова активно отвечает на вопросы поклонников. Например, недавно один из почитателей творчества артистки поинтересовался, как она относится к народному артисту России Филиппу Киркорову.

Отвечая на вопрос, Марина Хлебникова неожиданно высказалась о возможном браке с 57-летним певцом. "Нравится ли мне Филипп? Так, чтоб выйти за него замуж, то нет", – сказала исполнительница хита "Чашка кофию".

Хотя чувства Хлебниковой к Киркорову не переросли в нечто большее, достаточное для создания семьи, ее восхищение его профессиональными достижениями остается неизменным. Певица выразила глубокое уважение к его умению с блеском выполнять свою работу и особенно к выбору музыкального репертуара, который всегда актуален и привлекателен для широкой аудитории.

Марина Хлебникова отметила, что Филипп Киркоров обладает уникальной способностью впечатлять и вдохновлять как коллег, так и поклонников своим творчеством. Своими словами певица дала понять, что профессионализм и талант народного артиста России в музыкальной индустрии заслуживают высокой оценки и признания.