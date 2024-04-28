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Воскресенье 28 апреля

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SHAMAN и секреты его успеха: нумерологический анализ от Ирины Лидерман

SHAMAN и секреты его успеха: нумерологический анализ от Ирины Лидерман

Ярослав Дронов, более известный как певец SHAMAN, родился 22 ноября 1991 года.

SHAMAN уже снискал себе популярность, и сегодня нам захотелось понять, чем же этот молодой исполнитель успел завоевать сердца зрителей и какие у него особые таланты. 

Для этого мы сделали его нумерологический расчет. День его рождения особенный, 22-е число – это высший эгрегор, который в любом случае дает понять с рождения, что у человека будет высокий полет. 

Молодых перспективных людей всегда лучше всего смотреть с точки зрения американской нумерологии, когда есть возможность подсказать, что же ожидает человека в будущем. И у SHAMAN'а начался второй жизненный период с 2019 года, когда включилась цифра 4 (22). 

Сейчас певец – это настоящий проводник, который может даже без посторонней помощи стать правильным лидером, вести за собой массы людей и помогать им формировать правильные жизненные ценности. 

Важно отметить, что Ярославу обязательно заниматься эзотерикой, не забывать об энергетической составляющей. Иначе из сверхзадач на этот период он может скатиться в решение таких, когда стабильность будет в приоритете, без вызова, без рывка. Такое влияние, если все пойдет хорошо, продлится до 56 лет, то есть примерно до 2047 года. 

Вибрации помощи

Теперь еще важные эзотерические подсказки – это вибрации помощи. В каждом периоде у любого человека они свои, и важно их знать, чтобы понимать, как лучше действовать. 

Несмотря на юный возраст сегодняшнего героя, а Ярославу сейчас 33 года, у него уже есть дочь Варвара, а в 26 лет он женился во второй раз. Дело в том, что вибрации помощи у исполнителя – 6. Это говорит об усилении себя через партнера, что и происходит сейчас. Несмотря на то что в обществе есть осуждение браков, когда разница в возрасте составляет более 10 лет, но для развития личности это очень здорово – так можно действительно быстро вырасти. 

Вторая супруга Ярослава – Елена Мартынова – занимается его пиар-продвижением, отвечает за сценический имидж артиста, сопровождает его на рабочие встречи. Это замечательный пример идеального союза для совместного роста и развития. 

А вот через четыре года, в 37 лет, придет время для другого этапа, у которого будет активна вибрация 3. Это означает, что Ярослав будет еще активнее идти в творчество, но здесь крайне важно не сливать ресурсы. 

Могут появиться соблазны, когда захочется расслабиться. Однако есть опасность, что отдых затянется и ничего из задуманного не реализуется, а если и реализуется, то в меньшем объеме. 

Также в американской нумерологии существует такое понятие, как вибрация помех – это те препятствия, соблазны и ограничения, которые существуют наравне с вибрациями помощи. У Ярослава с рождения и до 37 лет включена помеха, которая звучит как страх, низкая самооценка, а также различного вида подозрения. Очень важно работать с собой и убирать их, тогда можно развиться в действительно масштабную личность.

Персональный год

У каждого человека есть расчет персонального года – это та вибрация числа, которая актуальна именно в текущем году, и каждый раз она разная.

Ее легко рассчитать самостоятельно, делаем это на примере Ярослава 22.11.2024 = 14 = 5

Год под вибрацией цифры 5 проходит интересно – в нем отсутствует стабильность, нет четкости. Много перемен, могут меняться даже договоренности – вчера было одно, а сегодня другое.

В такое время обязательно нужно быть аккуратнее с новыми знакомствами, проверять людей, так как не все могут быть чисты на руку. Также здорово путешествовать, например, в рамках концертного тура, полезно вести соцсети – люди будут приходить и оставаться. Это также год, где могут появиться духовные проводники и учителя в жизни. Но только нельзя бежать к первым попавшимся, нужно проверять.

Вот таков оказался характер Ярослава, как резюме можно отметить, что характер и высшие задачи заложены в Ярослава с детства, а еще у него есть еще сверхзнак бизнеса, который проявится чуть позже.

28 апреля 2024, 09:56
SHAMAN. Фото: YouTube / @TatarkaFM
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

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