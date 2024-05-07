План Орбакайте по возвращению в Россию оказался на грани провала: погнали взашей

Еще вчера все СМИ писали, что Кристина Орбакайте собирает чемоданы в Россию. В Сети появилась информация о возвращении дочери Аллы Пугачевой на Родину с корпоративными выступлениями. А начнет артистка череду концертов с песни в Кремлевском дворце, сообщала пресса. Появились даже подробности выступления опальной звезды. Писали, что она споет хит своей матери "А знаешь, все еще будет" на празднике в честь Дня защиты детей. Выступить на важном мероприятии Орбакайте якобы намерена на безвозмездной основе.

Однако сегодня выяснилось, что план Орбакайте по возвращению в Россию оказался на грани провала. Представитель Государственного Кремлевского дворца сообщил, что в списках выступающих Кристина не значится. Константин Ярошевский заявил, что, вероятно, кто-то специально делает провокационные "вбросы".

"Я не знаю. Может быть, это скрытая реклама мероприятия, чтобы привлечь внимание к нему", – рассказал официальный представитель.

Не понравилась новость о возвращении Орбакайте на сцену и россиянам. Многие заявили, что артистка пытается навязать свое присутствие, когда здесь ее уже никто не ждет. Они призвали не пускать дочь Примадонны в страну и тем более на экраны.

"Это издевательство. Нам просто плюют в лицо, а мы ничего сделать не можем. Гнать ее шею и всех этих псевдо-звезд! Нужно освободить место для настоящих талантов, которые хотя бы петь умеют", – высказались пользователи Сети.

Впрочем, вероятно, новость о возвращении Орбакайте – действительно фейк. Ведь сама певица не делала никаких официальных заявлений, а лишь намекнула о планах выступить перед россиянами, процитировав строчку из песни матери: "Я вам еще спою на бис".