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Понедельник 29 апреля

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Киркоров затаил глубокую обиду на Успенскую: Позволила себе бестактную вещь

Киркоров затаил глубокую обиду на Успенскую: Позволила себе бестактную вещь

Филипп Киркоров не намерен прощать коллегу.

Народный артист России Филипп Киркоров выразил свое недовольство в адрес коллеги Любови Успенской в одном из музыкальных шоу. Причиной его разочарования стало раннее высказывание королевы шансона, в котором она обвинила его в мизогинии. Певец заявил, что такие обвинения его глубоко задели, поскольку он всегда проявлял уважение к представительницам прекрасного пола.

Певец подчеркнул, что обвинение в ненависти к женщинам является для него абсолютно неприемлемым, учитывая его долгую историю отношений с женщинами, основанную на уважении и ценности. Исполнитель хита "Цвет настроения синий" уточнил, что решение не прощать Любовь Успенскую за ее слова было вызвано тем, что они не соответствуют действительности и крайне несправедливы в его адрес.

"Позволила себе такую бестактную вещь в отношении меня", – сказал артист о коллеге.

Любовь Успенская. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

Таким образом Киркоров подчеркнул серьезность своего отношения к данному инциденту и нежелание мириться с необоснованными обвинениями, которые бросают тень на его личность и репутацию.

В конце прошлого года Филипп Киркоров обратился в суд с иском к Любови Успенской. Он потребовал защитить его честь и достоинство и выплатить ему 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако суд не стал рассматривать это дело.

29 апреля 2024, 03:20
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
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