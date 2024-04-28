Австрийский актер Вольфганг Черни рассказал, за что любит россиянок: "Русские женщины все умеют"

Австралийский актер Вольфганг Черни уже 12 лет живет в России. Он строит карьеру на территории нашей страны и достаточно успешно снимается в российских фильмах. Среди его последних популярных работ – "Золото Умальты". Фильм вышел в апреле этого года и за неполный месяц собрал больше 52 миллионов рублей.

Сам Вольфганг признается, что очень полюбил Россию. Кроме того, он женился на русской девушке Виктории Слободян. Актер отметил, что помимо того, что россиянки невероятно красивые, они еще и очень дисциплинированные и "жесткие".

"Для меня это было очень удивительно, потому что я узнал, что русские женщины все умеют. Обычно они очень молодые мамы. Часто, к сожалению, одни, и все равно все умеют. И для меня это… большой талант", – поделился мнением артист.





Черни настолько проникся российской культурой и ценностями, что даже полюбил нашу кухню, что под силу не каждому иностранцу. Он признается, что ему нравятся плов и пельмени. А вот блины он и сам с удовольствием готовит. Впрочем, это блюдо есть и в Австрии, указал шоумен.

Рассказал актер и о том, каково сниматься в российских фильмах. В частности, особенно тяжелым для него была комедия "Собибор" вышедшая в прокат в 2018 году. Австриец признается, что во время съемок сцены в бане ему пришлось выбегать из парилки обнаженным в 35-градусный мороз, что, конечно, оставило неизгладимые впечатления.

Ранее стало известно, из-за чего 61-летний Том Круз бросил молодую россиянку.