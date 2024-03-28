Стало известно из-за чего 61-летний Том Круз бросил молодую россиянку

Еще недавно все поклонники радовались за 61-летнего Тома Круза и 36-летнюю российскую модель Эльсину Хайрову. Они демонстрировали красивую историю любви: вместе появлялись в шикарных ресторанах и на вечеринках, устраивали трепетные свидания в парке. Пресса писала, что звезда Голливуда без ума от россиянки и буквально светится от счастья, когда они вместе. Впрочем, сами возлюбленные официальных заявлений о своих отношениях не делали и лишь интригующе появлялись вместе в обществе.

Однако недавно стало известно, что Том Круз бросил молодую российскую модель. Что именно стало причиной расставания, он не объяснил, но источник сообщил, что актер и манекенщица решили остаться друзьями без скандалов и претензий. Такая скрытность только подогрела интерес фанатов, и они даже начали подозревать измену в паре. Однако все оказалось банальнее, чем они думали. Круз и Хайсина осознали, что из их отношений не выйдет ничего серьезного.

"Они просто поняли, что несовместимы. Между ними нет злости. Просто у них были разные представления об отношениях", – поделился подробностями инсайдер.

Остаться в хороших отношениях было сложно как Эльвине, так и Тому. Источник рассказывает, что актер не хотел испытывать напряжение каждый раз, видя бывшую девушку. Однако избегать друг друга у них явно не получится, ведь они живут по соседству друг от друга.