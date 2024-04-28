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Воскресенье 28 апреля

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Многодетная Погребняк рассказала о строгом воспитании детей: "Не балую никогда"

Многодетная Погребняк рассказала о строгом воспитании детей:

Жена футболиста призналась, что она противник вседозволенности.

Светская львица Мария Погребняк, кроме того, что успешная бизнес-леди, еще и мама троих сыновей. А значит, знает о воспитании детей не понаслышке. Оказалось, что 35-летняя жена футболиста только с виду скромная и милая, а на самом деле строгая и авторитетная. Так, в одном из интервью девушка призналась, что своих детей держит в узде и не дает послаблений.

По словам Погребняк, ее мальчишки давно знают, что дорогу в жизни им придется прокладывать самостоятельно, поэтому их капризам ни мама, ни папа потакать не будут. Денег на кружки, спортивные занятия и хорошие школы в звездной семье не жалеют, образование – инвестиция в будущее, отмечает супруга спортсмена. А вот на гаджетах и других не очень важных вещах предпочитают экономить.

"Не балую никогда! У нас нет последних айфонов! Брендовых сумок! И даже когда у нас праздники, мои дети не просятся в рестораны, они предпочтут поесть пиццу в кругу семьи!" – поделилась подробностями многодетная мама.

Погребняк отметила, что с такими методами воспитания согласен и ее муж, а в будущем, она надеется, что и сыновья переймут этот подход. Жена спортсмена отмечает, сама что росла без излишеств в обычной семье.

Ранее сообщалось, что Марию Погребняк оштрафовали на крупную сумму. 

28 апреля 2024, 04:56
Мария Погребняк. Фото: скриншот YouTube /@Willstarcom
Елизавета Федорова
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