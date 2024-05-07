Обвиненный в мошенничестве Сукачев отказался выступать в регионах России

Лидер рок-группы "Неприкасаемые" попал в неприятную ситуацию в апреле этого года. Артист планировал выступить с концертами в нескольких регионах Поволжья. Однако купившие билеты россияне так и не дождались приезда музыканта. Концерт Гарика Сукачева отменился неожиданно в нескольких регионах России. Тогда шоумен сообщил, что его вины в этом нет, а вот организаторы его серьезно подставили. Сообщалось, что ответственные лица не купили группе билеты на самолет, не забронировали жилье и даже не прислали перечень аппаратуры. Из-за этого у Гарика сорвались сразу шесть выступлений.

После этого поклонники обвинили рокера в мошенничестве. Ведь они так долго ждали приезда кумира, а тот, вместо того, чтобы перенести концерты, просто их отменил. Фанаты рассчитывали, что смогут услышать песни Гарика в другое время, однако музыкант заявил, что не планирует выступать в регионах.

Сейчас Сукачева волнует только одно – грядущий спектакль, который скоро состоится в театре "Современник". Режиссерский дебют Гарика называется "Сашашишин" в честь главного героя пьесы.

Впрочем, от концертов совсем Гарик Сукачев не отказался. Он, как и прежде, будет выступать на частных мероприятиях. Заказать исполнителя хита "Моя бабушка курит трубку" можно на корпоратив. Музыкант даже снизил цену, и теперь послушать его песни можно за семь миллионов рублей вместо девяти.

Ранее Гарик Сукачев рассказал о посещении одного из самых необычных мест на планете.