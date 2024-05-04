Проблемы со здоровьем: к Иде Галич приехала скорая помощь

В пятницу, 3 мая, в день своего 34-летия известная блогерша Ида Галич столкнулась с неожиданными проблемами со здоровьем, которые потребовали вмешательства медицинских специалистов. Несмотря на болезненный инцидент с защемлением шеи, Ида не потеряла чувство юмора и поделилась этим моментом с подписчиками в своем телеграм-канале, опубликовав фотографию с врачом. Знаменитость заверила, что серьезных поводов для беспокойства нет.

"Без паники. У меня защемило шею. Вхожу в 34 красиво!", – написала Галич.

Ида также опубликовала в популярной социальной сети несколько снимков, где видны медицинские принадлежности, включая шприц и ампулы, что могло бы показаться довольно тревожным. Однако атмосфера была скорее веселой, благодаря шуткам ее подруг и доктора, который поднял настроение всей компании, исполнив песню в честь дня рождения Иды.

Празднование проходило в Сочи, куда Ида Галич приехала вместе с друзьями. Несмотря на непредвиденные обстоятельства, включая дождливую погоду на Красной Поляне, которая помешала запланированному ужину, телезвезда продолжала наслаждаться отдыхом и радоваться жизни в кругу близких людей.