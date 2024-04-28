Народ называет молодую жену Петросяна бездельницей: вот что она ответила на это

Супруга известного юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, активно ведет свой блог в популярной социальной сети, где часто делится впечатлениями от посещений различных культурных мероприятий и уютных заведений. Однако некоторые ее подписчики выражают мнение, что жена народного артиста проводит большую часть времени в развлечениях, оставляя работу на втором плане.

Тем не менее, Татьяна быстро опровергла такие предположения. Брухунова назвала мнение о том, что она целыми днями бездельничает, занимается исключительно развлечениями, абсолютно неверным. По ее словам, критики, полагающие, что ее жизнь состоит только из походов в театры и наслаждениями сладостей, кардинально ошибаются.

"Чуваки, вы так сильно ошибаетесь", – написала жена юмориста.





Татьяна подчеркнула, что материалы, которые она публикует в своем блоге, лишь незначительно отражают всю полноту ее жизни, составляя всего лишь 1% от нее. То есть супруга юмориста дала поразмышлять народу о том, что виртуальное пространство не всегда точно отражает реальность.

Ранее Татьяна Брухунова пожаловалась на диагноз, из-за которого она не может в полной мере радоваться жизни. Она назвала заболевание очень тяжелым. Слова жена Евгения Петросяна приводил женский журнал "Клео.ру".