Жена Петросяна огорошила признанием о своем диагнозе: "Очень тяжелое заболевание"

Уже несколько дней молодая супруга Евгения Петросяна жалуется в соцсетях на слишком низкую температуру тела. Столбик термометра иногда опускается до 34,8 градуса. Обеспокоенные поклонники уже не знают, что и делать. Некоторые предположили, что Татьяна Брухунова до сих пор не может восстановиться после недавних родов. Другие не стали медлить и поспешили помочь жене юмориста дельным советом.

Такое рвение подписчиков Брухунова не оценила и решила расставить все точки над "i". Она заявила, что и сама знает, что ее состояние не является нормальным, но на то есть несколько причин. Женщина борется сразу с несколькими недугами, которые омрачают ее будни.

"У меня очень сильная в этом году аллергия, но дело не только в ней. У меня гнойный гайморит. Это очень тяжелое заболевание", – огорошила своим диагнозом жена Петросяна.

Татьяна отметила, что уже принимает необходимые лекарства и идет на поправку. К счастью, "варварские" методы с проколом ушли в прошлое, и она лечится современными методами, отметила ставшая недавно мамой женщина. Брухунова призвала не переживать за нее и, наконец, перестать писать по этому поводу.

Впрочем, помимо поклонников, Брухунова часто получает сообщения и от хейтеров. Причем повод чаще всего один – недавно рожденная дочь. Злопыхатели заявляют, что Татьяна родила не сама, и даже нашли этому подтверждение. В какой-то момент жена Петросяна не смогла сдержать эмоций и набросилась на критиков.