Налоговая заблокировала счета магазина и творческого центра Киркорова

Не успел Филипп Киркоров полноценно оправится после "травли" за участие в вечеринке Насти Ивлеевой, как на его голову снова обрушилась неприятность. На этот раз заплутавшего в дверях шоумена беспокоит не общественность, а государственные органы. Стало известно, что налоговая служба заблокировала счета двух компаний певца.

Сообщается, что исполнитель хита "Цвет настроения синий" – владелец творческой студии "Филипп Киркоров корпорейшн", которая производит "зрелищно-развлекательный" контент. Фирма не подавала декларацию о доходах последние два года. Кроме того, на компанию уже накладывались ограничения. В этот раз ФНС решила ее ликвидировать.

Также в списке бизнесов Киркорова имеется магазина Phill 4 you, который занимается продажей одежды. На этой компании висит налоговая задолженность в размере чуть больше четырех тысяч рублей. Однако четыре года назад, когда все магазины закрывались из-за Covid-19, шоурум поп-короля получил от налоговой службы финансовую помощь в размере 70 000 рублей.

Кроме блокировки счетов компаний, суд завел дело на самого певца. За неуплату штрафов Киркорову придется ответить по закону, однако как именно, не уточняется.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что собирается делать себе новые татуировки. До этого он продемонстрировал "дракона" на руке, надпись King и фамильный герб во всю спину.