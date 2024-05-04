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Суббота 4 мая

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Собчак вступилась за опальную Ивлееву: От***тесь от Насти!

Собчак вступилась за опальную Ивлееву: От***тесь от Насти!

Телеведущая считает, что критикам пора оставить Настю Ивлееву в покое.

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась о реакции общественности на недавнее интервью популярной блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой, которая оскандалилась из-за проведения "голой вечеринки". 42-летняя телезвезда заметила, что среди зрителей и пользователей социальных сетей наблюдается всплеск ироничных замечаний, создания мемов и шуток в адрес ее коллеги, что, по мнению Ксении, является проявлением двойных стандартов.

Андрей Третьяков и Настя Ивлеева. Фото: YouTube / @luka_ebkov

Собчак указала на то, что многие из критиков сами не являются образцом для подражания, имея в своем арсенале множество личных несовершенств, компромиссов и ошибок. Она выразила удивление по поводу готовности этих людей активно осуждать других, наслаждаясь возможностью "бросить камень" в сторону Ивлеевой.

Также телеведущая призвала к толерантности и взаимопониманию, напомнив о христианском принципе не судить других, чтобы не быть судимым. Собчак выразила мнение, что если бы люди следовали этому правилу, то общество стало бы более спокойным и менее конфликтным.

Настя Ивлеева. Фото: YouTube / @luka_ebkov

В заключение своего высказывания Ксения Собчак призвала общественность отступить от критики в адрес Насти Ивлеевой и позволить ей заниматься своей профессиональной деятельностью без ненужного давления. "От***тесь уже от Насти!" – написала телеведущая в своем телеграм-канале. 

4 мая 2024, 10:28
Настя Ивлеева и Ксения Собчак. Фото: YouTube / @sobchak
Дмитрий Алексеев
Telegram / ksbchk✓ Надежный источник

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