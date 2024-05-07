Снова вошел "не в те двери": от вляпавшегося в скандал Киркорова требуют извинений

Летом прошлого года дело пластического хирурга Тимура Хайдарова получило широкую огласку. Тогда многие знаменитости заявили, что врач недобросовестно отнесся к своей работе. Среди них была и певица Слава, которая рассказала, что медик изуродовал ей грудь. На защиту Хайдарова встали другие звезды, которые тоже обращались к хирургу и остались довольны. В их числе оказались Филипп Киркоров и Инстасамка. Между сторонами разгорелся конфликт.

Однако спустя некоторое время те, кто критиковал Тимура, замолчали. В том числе и Слава, которая долгое время активно делилась всеми подробностями громкого дела. Многие посчитали, что от тех, кто жаловался на работу врача, откупились. Однако эти слухи опроверг юрист исполнительницы хита "Живу как хочу".

Елена Сечина заявила, что Слава и Хайдаров смогли урегулировать вопрос мирным путем. По ее словам, адвокаты клиники предложили условия, которые устроили певицу. Однако подробности раскрывать она отказалась. При этом юрист потребовала публичных извинений от тех, кто оклеветал артистку.

"Единственное, что хотела бы от себя добавить, что считаю, неплохо было бы таким лицам, которые нас оскорбляли, называли лгуньями и прочими словами, например, Филиппу Киркорову, принести публичные извинения. Уважаемый Филипп Бедросович, по-моему, вы и в этой истории "зашли не в ту дверь", – заявила представитель артистки.

Напомним, в феврале после операции в клинике Хайдарова скончался пациент, из-за чего следственный комитет возбудил уголовное дело. В клинике и дома у хирурга прошли обыски и проверки, в результате которых в медицинском учреждении выявили серьезные нарушения. Детище Хайдарова закрыли на 90 дней.

Ранее Филипп Киркоров признался, что смотрит фильмы для взрослых.