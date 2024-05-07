Прилучный с женой поделились радостной новостью: "Микаэлю нужна сестренка"

Зепюр Брутян и Павел Прилучный уже два года счастливы в браке. Вместе актеры растят сына Микаэля, которому совсем недавно исполнился годик. Звездная пара отметила значимую дату тихо, по-семейному, пригласив на праздник детей "мажора" от первого брака. После этого муж с женой решили вдвоем отдохнуть за границей.

В соцсетях Прилучный с женой поделились радостной новостью: они наконец приземлились в теплой стране. Полет был тяжелым и занял 12 часов. Однако красота вокруг стоила того. Теперь Брутян хвастается видами с курорта и загорает под палящим солнцем, пока Москву заметает майским снегом.

Порадовались за актеров и поклонники. Они пожелали Павлу с Зепюр хорошего отдыха и отметили, что они очень красивая семья.

"Шикарная пара! Микаэлю нужна сестренка", – написал один из фолловеров, на что Зепюр ответила лишь эмодзи в виде рук, сложенных в сердце.





А вот на вопросы об отношениях с супругом Брутян рассуждает более охотно. Она рассказала, что главное для нее в семье – любовь и взаимоуважение. Также звезда "Последнего акселя" поделилась советом о том, как оставаться интересной мужу. По мнению артистки, для этого в женщине должна быть загадка. А вот стоит потерять свою непредсказуемость, то и интерес мужчины испарится, подытожила супруга Прилучного.

Ранее сообщалось, что Зепюр Брутян взяла слово после победы Муцениеце в суде.