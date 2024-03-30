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Пятница 29 марта

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Жизнь за городом вместе с кошкой: ценные советы для хозяев от экспертов

Жизнь за городом вместе с кошкой: ценные советы для хозяев от экспертов

Что нужно учесть перед поездкой и как обеспечить животному комфорт за городом? Как подготовить дом к приезду животного и не забыть о самых важных покупках перед летним сезоном?

Неважно, выезжаете вы вместе с кошкой просто на дачу или планируете переезд за город – наши рекомендации совместно с экспертами по подготовке питомца пригодятся всем владельцам домашних животных.

Вакцинация – наше все

Собираясь в поездку, обязательно уделите время вакцинации – банальному, но важному вопросу. В соответствии с законодательством РФ все домашние кошки и собаки должны быть привиты от бешенства. Для этого необходимо посетить с питомцем государственную ветстанцию или ближайшую частную ветеринарную клинику. Если вы планируете, что животное будет гулять участку, где в любой момент оно может встретиться с источником инфекции – эта прививка обязательна.

"Также кошкам необходима иммунизация против панлейкопении, калицивирусной и герпесвирусной инфекций. Даже если у вас домашняя кошка, и она не ходит гулять на улицу, вы можете принести возбудителя на своей обуви, после чего животное заболеет", – рассказывает ветеринарный врач, менеджер по научным коммуникациям Александр Алясов.

Чипирование

Чип – это запаянная в капсулу сложная микросхема с информацией о животном. Если ваш питомец потеряется, и кто-то его найдет, информацию о кошке и ее владельцах можно будет получить в первой же ветеринарной клинике, где есть специальный сканер.

Крошечный чип, который помещен в капсулу из биостекла, вводится животному подкожно путем инъекции. Процедура практически безболезненна и безопасна.

Фото: Freepik.com

Обработка от паразитов

Обработку от внутренних и внешних паразитов всем животным рекомендуется проводить раз в квартал. За городом риск заражения гельминтами и кровососущими паразитами особенно высок.

Обработку можно проводить как комплексными препаратами, так и лекарственными средствами, которые борются с определенными видами паразитов. Приобретайте препараты по назначению ветеринарного врача и строго следуйте инструкции.

Удобная переноска и регулируемая шлейка

Переноска для кошки должна быть достаточно просторной, удобной и с надежными креплениями. Оценить качество переноски и исключить возможность побега из нее питомца надо до поездки. Заранее познакомьте кошку с переноской, побрызгайте внутри кошачьей мятой или положите туда плед, на котором кошка спала.

Не рискуйте перевозить животное без переноски даже в собственной машине, так как оно может внезапно испугаться любых резких звуков, попытаться вырваться, поцарапать водителя или пассажиров, а также убежать из машины во время остановки.

Для подстраховки кошки от побега, а также для прогулок на даче можно приобрести шлейку, которая застегивается на шее и на груди. Приучайте кошку к шлейке заранее и следите, чтобы она была застегнута надежно, но не слишком туго, животному должно быть удобно.

"Стресс кошки испытывают, уже начиная с момента, когда они покидают понятную, изученную ими территорию. Если они покидают ее в знакомом и родном пространстве переноски, то чувствуют себя гораздо более комфортно. При перемещении переноску имеет смысл накрыть либо чехлом (продаются специальные практичные чехлы для переносок) или просто пледом, полотенцем, которое есть дома", – поделилась руководитель Российского общества медицины кошек (RSFM), руководитель ветеринарной клиники "Кетвелл", член правления Национальной ветеринарной палаты Александра Анохина

Кошкина дача: создаем комфорт для питомца

Для того чтобы кошка чувствовала себя в безопасности, была в хорошей физической форме и не создавала проблем владельцам, дачу или загородный дом необходимо обустроить под нужды животного. На всех окнах еще до приезда животного должны быть установлены специальные сетки, особенно если у вас на даче несколько этажей.

Все действия и поведение вашего питомца направлены на удовлетворение его базовых природных потребностей (хищное прошлое), поэтому ваша основная задача – сделать возможным их правильную реализацию. Возможно, для этого вам понадобится корректировка пространства в виде перестановки мебели и создания «личного пространства» для кошки. Кошка – территориальное животное, она привыкает к своему дому, поэтому при переезде за город нужно максимально позаботиться о снижении стресса, привезти с собой в новый дом ее вещи, игрушки, сохранившие успокаивающий для нее запах.

"В первые дни после приезда кошке надо дать возможность адаптироваться, ознакомиться с помещениями и по возможности “пометить” предметы в новом доме своим ароматом. – рассказывает руководитель Российского общества медицины кошек (RSFM), руководитель ветеринарной клиники "Кетвелл", член правления Национальной ветеринарной палаты Александра Анохина. – Метки кошка делает с помощью особых желез на лапах в районе подушечек, либо в районе морды, потираясь щеками о разные поверхности. Также она может оставлять метки когтями".

Фото: Freepik.com

Место для еды

Кошки должны принимать пищу в спокойной обстановке, подальше от проходных мест и от своего туалета. Поэтому миски для воды и питья лучше всего разместить у стены на кухне или под столом. Следите, чтобы животному не были доступны продукты для человека, которые могут оказаться токсичными.

Место для сна

Кошка нуждается в отдельном спальном месте, где ее никто бы не трогал и не беспокоил во время отдыха и сна. Подойдет лежанка с гибкими бортами, которую можно положить возле вашей кровати или в шкафу. На полке – в любом месте на возвышенности, где тепло, тихо и кошка может чувствовать себя в безопасности.

Место для лотка

Для лотка выберите уединенное место с легким доступом – например, ванную комнату или кладовую, на максимальном расстоянии от места приема пищи и сна. Если у вас большой дом, для удобства кошке можно поставить несколько лотков.

"Миски, лоток, наполнитель – должны быть знакомы для кошки. В момент переезда не нужно пытаться купить все новое. У животного должно быть минимальное количество стресса, а переезд это уже стресс, поэтому такие изменения лишь будет усугублять", – комментирует ветеринарный врач, менеджер по научным коммуникациям Александр Алясов.

Не забудьте о когтеточке и игрушках

Точить когти – это естественный кошачий инстинкт. Даже если вы планируете выпускать кошку на улицу, она может не сразу научиться точить когти о деревья, поэтому захватите с собой на дачу когтеточку. Лучше всего подойдет когтеточка из джутовой нити - она имитирует кору дерева, но также ее можно сделать из ковриков или прочного картона.

Привезите из дома любимые игрушки кошки, пушистые мышки, мячики, удочки и каждый день старайтесь уделять время для игр с питомцем. Если вы используете лазерные указки, то важно помнить, что в конце игры кошка не должна испытывать фрустрацию от непойманной добычи. После удачной охоты угостите животное заслуженным лакомством или крокетой привычного корма.

Памятка: что важно предусмотреть

  • Планируя поездку на дачу, заранее узнайте адрес ближайшей к вам ветеринарной клиники на случай экстренной необходимости.
  • Соберите минимальную аптечку для питомца с учетом его возраста и имеющихся заболеваний.
  • Сохраняйте позитивный настрой и чаще общайтесь с животным, что поможет ему быстрее привыкнуть к новому месту жительства.
30 марта 2024, 00:47
Фото: Freepik.com
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

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