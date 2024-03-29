Ретроградный Меркурий в апреле 2024: рекомендации от Василисы Володиной

Ретроградный Меркурий, который будет наблюдаться с 2 по 25 апреля 2024 года, представляет собой уникальный астрологический период, влияющий на все знаки зодиака, но некоторые знаки он особенно затрагивает. Этот период, как отмечает астролог Василиса Володина, служит напоминанием о том, что жизнь не всегда должна быть стремительным движением вперед. Иногда необходимо замедлиться, чтобы переосмыслить и скорректировать свой путь.

Ретроградный Меркурий создает петлю времени, связывая события середины марта с концом апреля. Это означает, что начатые проекты или принятые решения в марте могут столкнуться с препятствиями или задержками в середине апреля, но окончательное разрешение и возможность двигаться дальше появятся примерно к 6-7 мая.

Василиса Володина подчеркивает важность использования этого времени для саморефлексии. Особенно для Овнов, ретроградный Меркурий в их знаке предлагает возможность пересмотреть прошлые действия и решения. Это время для корректировки курса и извлечения уроков из прошлого опыта.

Тельцам рекомендуется задуматься о своей уязвимости к влиянию со стороны других людей. Важно понять, насколько чужие мнения определяют вашу жизнь и мечты, и дать себе свободу думать самостоятельно.

Для Раков ретроградный период становится временем размышлений о том, что для них значит успех. Важно отличать стремление к внешнему признанию от желания настоящего соединения с близкими людьми.

Львам ретроградный Меркурий предоставляет шанс переосмыслить свою жизненную стратегию. Это время для размышлений о том, двигаются ли они в правильном направлении и возможно ли, что требуется новая структура жизни.

Ретроградный Меркурий напоминает нам о ценности паузы и рефлексии. Это время, когда следует задуматься о своем влиянии на окружающих и о том, как мы позволяем мнениям других влиять на наши собственные решения. Используя этот период для внутренней работы и корректировки курса, можно подготовить почву для успешного продвижения вперед после завершения ретроградного периода.

