Ставший отцом Гоген Солнцев сообщил о реакции бывшей жены на рождение внука

43-летний шоумен Гоген Солнцев поделился новостями о значительных изменениях в своей жизни после прихода в нее малыша. Недавно стало известно, что артист впервые испытал радость отцовства. Его сердце, которое когда-то принадлежало пожилой Екатерине Терешкович, теперь связано с ее дочерью Полиной, которая и подарила ему сына.

Счастливый папа активно делится моментами из жизни с малышом в социальных сетях, подчеркивая свое участие в его воспитании. Гоген признался, что большая часть забот о ребенке ложится на плечи Полины, но он старается поддерживать их обоих, отказываясь от некоторых профессиональных предложений ради возможности проводить больше времени дома.





В то же время, реакция Екатерины Терешкович на появление еще одного внука, по словам шоумена, была довольно прохладной. Гоген Солнцев объяснил это тем, что для Екатерины новый член семьи не стал большой новостью, учитывая ее ранее небрежное отношение к семейным узам и проблемы с памятью, вызванные как прежними пристрастиями, так и текущим состоянием здоровья.