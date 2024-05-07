Актер Сафонов показал фото дочери от спившейся жены: "Копия отца"

Кирилл Сафонов впервые стал отцом 29 лет назад. Тогда он был в браке с Еленой, отношения с которой разорвал спустя 10 лет. Бывшая супруга закончила жизнь трагически. Долгие годы она злоупотребляла алкоголем и в конце концов окончательно спилась. 42-летняя женщина скончалась шесть лет назад. Все это время ей пыталась помочь дочь Анастасия, но безуспешно.

Сейчас наследница Кирилла Сафонова живет в Штатах и замужем за американским финансистом Стивеном Мерфи. Мужчина в хороших отношениях с актером. Сама Анастасия с родителем видится нечасто, однако Сафонов получает приглашения на все семейные праздники. Накануне состоялась редкая встреча отца и дочери. Сафонов поделился совместной фотографией.

"Моя Венеция выглядит так", – написал актер под снимком, на котором обнимает наследницу.





Поклонники звезды бросились обсуждать внешность дочери знаменитости. Они отметили, что девушка невероятно красива и похожа на отца.

"Кирилл, у Вас дочь – произведение искусства", "Дочь ваша копия", " Красавица доченька у красавца отца", – написали под фото в блоге фанаты.





Напомним, Кирилл Сафонов стал невероятно популярен после того, как сыграл главную роль в сериале "Татьянин день". После этого на актера посыпались предложения о съемках. Однако в 2022 году артист с женой Сашей Савельевой и сыном покинул Россию и обосновался в Израиле, начав жизнь с нуля. Впрочем, недавно стало известно, что экс-солистка группы "Фабрика" забрала сына и вернулась на Родину.

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