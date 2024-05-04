Тайный знак: поклонники нашли послание на фото, которое опубликовала Кейт Миддлтон

На днях дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма отметила свой 9-й день рождения. Встречать праздник малышке приходится в непривычных обстоятельствах, ведь ее мама, принцесса Уэльская, борется с раком. Все внимание общественности сейчас приковано к семейству из-за недавнего исчезновения королевской особы. Тогда поклонники начали ко всем новостям относиться с недоверием и строить теории заговоров. Фотографии Кейт и ее родных буквально разглядывали под микроскопом, а один из снимков и вовсе чуть ли не убедил всех вокруг, что Кейт мертва. Ведь разного рода эксперты заявляли, что кадр тотально отретуширован или вовсе сгенерирован нейросетью.

По старой традиции в день рождения детей Уэльские выложили в своих соцсетях фотографию. Но и снимок Шарлотты британские СМИ пытались "притянуть" к очередной конспирологической теории. Пресса писала, что Миддлтон нарушила традицию и слишком поздно опубликовала фото принцессы, а значит, что-то здесь не так.



Впрочем, в этот раз поклонники встали на защиту Кейт и заявили, что пора бы ее уже оставить в покое. Ведь жена Уильяма проходит серьезное лечение, и фотография в соцсетях – не самое важное, что сейчас волнует семью.





Однако фанаты все же заметили на последнем фото тайный знак. Вероятно, Миддлтон хотела почтить память Елизаветы II. Подписчики отметили, что Шарлотта снята на фоне нежно-розовых цветов, которые называются в честь монархини "Элизабет блумс".

Ранее стало известно, что неутешительные новости о здоровье Карла III переполошили британцев.