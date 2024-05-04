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Суббота 4 мая

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Тайный знак: поклонники нашли послание на фото, которое опубликовала Кейт Миддлтон

Тайный знак: поклонники нашли послание на фото, которое опубликовала Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская поделилась снимком дочери в ее день рождения.

На днях дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма отметила свой 9-й день рождения. Встречать праздник малышке приходится в непривычных обстоятельствах, ведь ее мама, принцесса Уэльская, борется с раком. Все внимание общественности сейчас приковано к семейству из-за недавнего исчезновения королевской особы. Тогда поклонники начали ко всем новостям относиться с недоверием и строить теории заговоров. Фотографии Кейт и ее родных буквально разглядывали под микроскопом, а один из снимков и вовсе чуть ли не убедил всех вокруг, что Кейт мертва. Ведь разного рода эксперты заявляли, что кадр тотально отретуширован или вовсе сгенерирован нейросетью.

По старой традиции в день рождения детей Уэльские выложили в своих соцсетях фотографию. Но и снимок Шарлотты британские СМИ пытались "притянуть" к очередной конспирологической теории. Пресса писала, что Миддлтон нарушила традицию и слишком поздно опубликовала фото принцессы, а значит, что-то здесь не так. 

Впрочем, в этот раз поклонники встали на защиту Кейт и заявили, что пора бы ее уже оставить в покое. Ведь жена Уильяма проходит серьезное лечение, и фотография в соцсетях – не самое важное, что сейчас волнует семью.

Фото: соцсети/@princeandprincessofwales

Однако фанаты все же заметили на последнем фото тайный знак. Вероятно, Миддлтон хотела почтить память Елизаветы II. Подписчики отметили, что Шарлотта снята на фоне нежно-розовых цветов, которые называются в честь монархини "Элизабет блумс".

Ранее стало известно, что неутешительные новости о здоровье Карла III переполошили британцев. 

4 мая 2024, 04:51
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: скриншот YouTube /@princeandprincessofwales
Елизавета Федорова
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