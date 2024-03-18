Легендарная балерина дала рецепт простой диеты: минус 8 кг за 14 дней

Тихонова родилась в 1954 году, но и сегодня может похвастаться легкостью и грациозностью. О секретах красоты она рассказала женскому журналу "Клео.ру".



"Я благодарна маме и папе за хорошие гены, – говорит Тихонова. – Я люблю печь пироги, но сама ничего не ем после 6 вечера. А если надо быстро похудеть, то мне помогает быстро прийти в форму простая японская диета".

Механизм японской диеты простой – надо исключить из рациона сложные углеводы, максимально убрать из меню жиры, употреблять низкое количество калорий. Как итог – вы не только худеете без чувства голода, но и помогаете организму очиститься от шлаков, вывести токсины. Запрещены лишь булочки, конфеты, сладости, шоколад, алкоголь, нектары и пакетированные соки, соль и сахар. Обязательно важно пить много воды. В итоге за две недели можно сбросить 5-8 кг.





А еще 70-летняя Тихонова делает простой массаж для лица. В области головы и лица расположены около 35 биологически активных точек, при помощи которых можно воздействовать на внутренние органы и системы организма в целом, стимулировать обмен веществ и оказывать целительное влияние при эндокринных расстройствах.