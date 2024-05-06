Киркоров признался, что смотрит фильмы для взрослых: Мне нравится

Российский певец Филипп Киркоров в "Шоу Воли" поделился своими планами на предстоящее лето. Народный артист России анонсировал, что займется съемками в полнометражном фильме, где он предстоит в роли главного героя. При этом имя исполнителя второй ключевой роли Филипп оставил в секрете, намекнув, что это станет настоящим сюрпризом для зрителей.

Во время беседы Павел Воля, ведущий шоу, пошутил о возможной платформе для показа фильма. Мол, будут ли это кинотеатры или немецкие сайты, намекнув тем самым на содержание откровенных интимных сцен. Киркоров уточнил, что проект будет традиционным кинематографическим продуктом, а не фильмом для взрослых. Но артист, не отходя от темы, поспешил признаться в своих предпочтениях.

"А я не скрываю, мне нравится иногда посмотреть для настроения кое-что", – сказал певец.



Филипп Киркоров также раскрыл детали о другом амбициозном проекте – музыкальном клипе продолжительностью 23 минуты, который он описал как "маленькое кино". Эта работа получила название "Черная пантера" и обещает быть захватывающей как по содержанию, так и по исполнению. В создании клипа примет участие Ольга Бузова, что добавляет проекту особый интерес, учитывая давнюю поддержку 57-летнего артиста молодых талантов на начальных этапах их карьеры.