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"Он был мерзким": Эмили Блант охаяла Кончаловского за женоненавистничество

Эмили Блант вспомнила, как проходила кастинг на роль в фильме российского режиссера.

В недавнем интервью голливудская звезда Эмили Блант поделилась своими впечатлениями о процессе кастинга на роль в киноленте "Лев зимой", премьера которой состоялась в 2003 году. Звезда фильмов "Дьявол носит Prada" и "Грань будущего" описала свой опыт работы с российским режиссером Андреем Кончаловским как крайне неприятный. По ее словам, режиссер проявил жестокость во время прослушивания, создав атмосферу, наполненную дискриминацией и унижением.

"Атмосфера [на кастинге] была очень женоненавистнической <...> Он (режиссер Кончаловский – Прим. ред.) был мерзким, действительно ужасным", – вспомнила актриса.

Эмили Блант не смогла получить роль в фильме "Лев зимой", которая в итоге досталась Юлии Высоцкой, супруге режиссера (главные роли в кинокартине исполнили Гленн Клоуз и Патрику Стюарту).

Эмили выразила сомнения в профессиональной этике Андрея Сергеевича, отметив, что испытала чувство унижения и беспомощности после прослушивания. Она призналась, что хотя в актерской профессии иногда приходится сталкиваться с трудностями, данная ситуация оказалась для нее особенно тяжелой.

Эмили Блант не стала уточнять детали поведения Андрея Кончаловского, однако подчеркнула, что обычно она готова к различным испытаниям в своей карьере, но тот опыт оставил глубокий след и вызвал чувство разочарования.

6 мая 2024, 22:09
Эмили Блант, Андрей Кончаловский. Фото: YouTube
Дмитрий Алексеев
The Sun✓ Надежный источник

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