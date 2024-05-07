Показавшая первенца Карпович принимает поздравления: А кто отец?

Известная актриса Мирослава Карпович ни разу официально не была в браке. После последнего романа 38-летняя звезда "Папиных дочек" предпочитает держать личную жизнь за завесой тайны. Два года назад она была в отношениях с Павлом Прилучным, однако тогда Мирославу нарекли разлучницей, а потом избранник и вовсе заявил, что никогда не считал актрису своей девушкой и женился на другой. Теперь знаменитость предпочитает выходить в свет в одиночестве.

Неизвестно, занято ли сердце Карпович сейчас, однако накануне актрису засняли с ребенком на руках. Знаменитость с младенцем беззаботно прогуливалась по пляжу. Фанаты, увидев эту картину, решили поздравить звезду кинематографа и начали угадывать, кто же может быть отцом малыша.

Впрочем, все оказалось куда прозаичнее, чем напридумывали себе подписчики Мирославы. На руках актрисы была ее племянница, которая родилась у ее сестры Кристины Бирк.





Еще в прошлом году Карпович рассказывала о том, что в их семье прибавление. Однако родственница живет в США, поэтому с малышкой Мирослава увиделась впервые. Именно поэтому актриса подписала фото: "Первая встреча".

Поклонники не первый раз отмечают, что звезда "Папиных дочек" быстро находит общий язык с детьми. Также было и с наследниками Павла Прилучного. Мирослава сразу поладила с отпрысками своего избранника, проводила с ними время и даже летала с сыном и дочерью Агаты Муцениеце в отпуск. Впрочем, за это ее тогда раскритиковали, а звезда "Закрытой школы" заявляла, что ей не нравится тот факт, что ее дети проводят время непонятно с кем.

Ранее сообщалось, что жена Прилучного взяла слово после победы Муцениеце в суде.