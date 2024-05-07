Эксперт рассказал, как спасти ногти после снятия гель-лака

Гель-лак плотно вошел в жизнь россиянок. Оно и неудивительно: потратив несколько часов в кресле мастера маникюра, можно почти на месяц забыть о ногтях. Однако иногда такое увлечение заканчивается истончившейся ногтевой пластиной. Нейл-мастер Анастасия Сердцева рассказала, как помочь ногтям быстрее восстановиться.

Не шлифуйте ногти

Иногда после снятия маникюра на ногти без слез не взглянешь. Неаккуратные "лохмотья" ногтя торчат по всей поверхности пластины, и хочется поскорее снова "залить" все гель-лаком или хорошенько отшлифовать ноготок. Однако делать этого ни в коем случае нельзя, предупреждает эксперт. В этот момент пластина и так очень повреждена, дополнительно отшлифовав ее, она станет еще тоньше.

Обрежьте длину





После снятия гель-лака спилите ногти до комфортной длины и не старайтесь сразу же их отрастить, советует нейл-мастер. Первые несколько месяцев они будут ломаться, поэтому важно регулярно их подрезать и увлажнять, не перегружая лаком.

Позаботьтесь о кутикуле

Если вы на какое-то время решили перестать делать покрытие, это не значит, что нужно вовсе отказываться от маникюра, заявила Сердцева. По словам специалиста, нужно продолжать ухаживать за кутикулой. Тонкую и нежную кутикулу можно просто отодвигать, жесткую – срезать. При этом обязательно увлажняйте эту часть ногтя абрикосовым или оливковым маслом. Так руки будут выглядеть ухоженно даже без лака, советует Анастасия.

Делайте ванночки для рук

Чтобы ногти быстрее росли и восстанавливались, нейл-мастер советует делать ванночки с розовой солью. Чтобы не пересушить кожу рук, в раствор можно добавлять масла.

Не переусердствуйте! Делать ванночки следует не чаще двух раз в неделю. В противном случае эта процедура навредит вашим ручкам.

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